Gioca 2 euro in tabaccheria e ne vince 200mila e una casa: “È una brava persona”

A Onè di Fonte, provincia di Treviso, un giocatore ha vinto un premio del valore totale di 500 mila euro. Raggiunto da Fanpage.it il titolare fa capire di conoscere il vincitore e aggiunge: “La mia tabaccheria è fortunata”

Un misterioso vincitore si è aggiudicato un premio del valore complessivo di 500 mila euro in provincia di Treviso

Con una giocata da 2 euro ne vince 200 mila e una casa da 300 mila da scegliere in tutta Italia. È successo il giorno della Vigilia di Natale a Onè, frazione del Comune di Fonte, in provincia di Treviso. Qui, un vincitore misterioso ha acquistato un biglietto della lotteria nella tabaccheria di Alberto Smania. Il titolare lascia capire a Fanpage.it di sapere chi sia il fortunato e di conoscerlo: "È una brava persona".

Quando una vincita avviene a Onè è probabile che si tratti proprio del punto vendita di Smania, come infatti ha confermato lui stesso. Non è la prima volta che la piccola comunità di Onè di Fonte, con appena 3 mila abitanti, registra una vincita da centinaia di migliaia di euro, come ammette il titolare: "Penso che la mia tabaccheria sia fortunata. Abbiamo già avuto una vincita importante, anche se di importo inferiore rispetto a questa".

Durante l'estrazione numero 358 del concorso VinciCasa, parte della famiglia Win for Life di Sisal, il misterioso giocatore ha vinto un premio del valore totale di 500 mila euro, di cui in denaro di 200mila euro e una casa da 300mila. La casa potrà essere scelta entro due anni su tutto il territorio nazionale.

La combinazione vincente – 6, 10, 19, 24 e 31 – è avvenuta mercoledì 24 dicembre, alla Vigilia di Natale. Un regalo decisamente inaspettato capace di cambiare la vita, ma non è la prima volta che la piccola comunità trevigiana sperimenta una vincita da centinaia di migliaia di euro. Qualche anno fa, ricorda il titolare, nella stessa tabaccheria era stata registrata un'altra vincita da 100 mila euro.