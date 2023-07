Giallo in una scuola di Vicenza, bidello seminudo trovato morto nel bagno Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di un collaboratore scolastico trovato ieri senza vita in un istituto di Vicenza. Quando l’hanno trovato, il bidello era morto già da diverse ore.

A cura di Susanna Picone

Un uomo trovato morto nel bagno di una scuola. È un giallo quanto accaduto ieri, venerdì 14 luglio, in un istituto di Vicenza. All’interno di un bagno della scuola secondaria di primo grado del centro cittadino, la Maffei di contrà Santa Caterina, è stato trovato il corpo senza vita di un collaboratore scolastico di 66 anni. A quanto si apprende, l’uomo è stato trovato seminudo sul pavimento del bagno.

Le cause del decesso del bidello sono ancora tutte da chiarire. A far trovare il corpo dell’uomo nel bagno dando l’allarme sono stati alcuni colleghi del collaboratore scolastico, che si erano preoccupati perché dopo pranzo non l’hanno visto tornare al posto di lavoro. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno così sfondato la porto del bagno e hanno trovato l'uomo riverso a terra.

Purtroppo vani i tentativi dei medici, che hanno solo potuto constatare la morte del 66enne. A quanto emerso, secondo i primissimi riscontri il bidello sarebbe morto già da diverse ore prima del ritrovamento del corpo. La pista che appare più probabile porterebbe a un malore, una tragedia che potrebbe essere avvenuta dopo che l’uomo si era svestito in bagno anche per rinfrescarsi, ma nulla per il momento viene escluso.

Sarà l'autopsia disposta dagli inquirenti a chiarire le cause della morte del 66enne. Per il momento la salma dell'uomo è stata portata alla camera mortuaria della città.