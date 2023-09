Giallo in Calabria, recuperato il corpo di una donna in acqua: si cerca chi guidava il motoscafo Tragedia a Zambrone, località costiera sulla Costa degli Dei, nel vibonese. La Procura di Vibo Valentia indaga sul ritrovamento del corpo di una signora di Bolzano, che sarebbe stata investita dopo essersi buttata dall’imbarcazione con cui si trovava con il marito e alcuni familiari.

A cura di Matteo Pelliccia

Una vacanza sulla Costa degli Dei, tratto di costa marina del Mar Tirreno meridionale che si estende da Pizzo Calabro a Nicotera, si è trasformata in una tragedia. Il corpo di una donna di mezz'età è stato recuperato dalla Guardia costiera locale a circa centocinquanta metri dalla spiaggia di Zambrone, comune del Vibonese, in Calabria.

Le cause della morte sono ancora da accertare: la donna è del Trentino Alto-Adige, precisamente di Bolzano, e si trovava a bordo di un'imbarcazione nelle acque calabresi. Tuffandosi in acqua, sarebbe stata poi accidentalmente investita da un motoscafo. L’identità della vittima, tuttavia, non è stata resa nota: si sa soltanto che era in vacanza con il marito e alcuni familiari.

La pista del collaboratore

L'allarme è stato immediatamente dato proprio dal compagno, che improvvisamente non riusciva più a trovarla dopo la gita in mare. Subito dopo si sono attivati i carabinieri, con un elicottero in volo sulle acque calabresi, e la Guardia costiera, cui si è unita in mare pure la Guardia di Finanza. La Capitaneria di porto di Vibo Valentia sta verificando, affinché l'intera vicenda sia ricostruita nei particolari, chi si trovasse alla guida del natante risultato poi fatale alla vittima. Secondo gli ultimi accertamenti, a bordo del veicolo ci sarebbe stato il collaboratore della coppia che ha affittato il motoscafo ai due.

L'inchiesta della Procura

La salma della donna, una volta recuperata, è stata successivamente trasportata al porto di Tropea, prima di arrivare all'obitorio, in attesa dell'autopsia. Qui il pubblico ministero della Procura di Vibo Valentia ha raggiunto il luogo, disponendo l’esame autoptico. La Procura invece ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto: l’incidente ha scosso la tranquillità di Zambrone, tranquilla località costiera del tratto di costa che delimita il cosiddetto corno di Calabria, lungo circa 55 km.