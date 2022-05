Giallo a Udine, cacciatori trovano il cadavere di un uomo tra le sterpaglie Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in una zona impervia del comune di Taipana, in provincia di Udine.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in una zona impervia del comune di Taipana, in provincia di Udine. A dare l'allarme ai carabinieri della cittadina friulana sono stati alcuni cacciatori che stamattina hanno effettuato il ritrovamento. Sono state quindi allertate la Guardia di Finanza di Sella Nevea e la stazione di Udine del Soccorso Alpino, che si sono recate sul posto a Plasencis, frazione di Taipana. Al momento non sono noti dettagli, né sul punto preciso del ritrovamento, né sull’identità dell’uomo ritrovato, tanto meno sulle possibili cause del decesso.

Donna uccisa a Udine, fermato un vicino di casa appena uscito di galera

Quello di stamattina è il secondo "giallo" che coinvolge la città di Udine in appena 24 ore. Ieri infatti in una casa di via della Valle 4, nel quartiere udinese di San Rocco, è stato trovato il corpo senza vita di Lauretta Toffoli, 74 anni. Il cadavere giaceva nell'appartamento con diverse ferite da taglio. Nella tarda serata di ieri vi è stata la svolta nelle indagini per l'omicidio: gli inquirenti hanno fermato un vicino di casa della donna, un 41enne che si trova ora in carcere, in attesa della convalida del fermo. A quanto si apprende, l'uomo è già stato interrogato, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il 41enne era da poco tornato a vivere nel condominio Ater, dopo un periodo di detenzione; da appena due giorni, infatti, era agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. Sull'inchiesta resta, per ora, il massimo riserbo, in attesa di chiarire tutti i dettagli di quanto accaduto. Il corpo senza vita della 74enne era stato trovato seminudo, a terra, nella stanza del figlio, ma tracce di sangue erano presenti anche in sala e all'ingresso della casa, elemento che fa presumere che Lauretta abbia tentato di difendersi. L'appartamento era a soqquadro. In base alla perizia del medico legale, il delitto potrebbe risalire alle prime ore di sabato, tra l'1 e le 2.