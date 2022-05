Donna trovata morta in casa a Udine: il corpo seminudo e con numerose ferite da taglio Una donna di 74 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Udine. Il corpo, seminudo, presentava diverse ferite da arma da taglio: l’allarme è stato lanciato dal figlio.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stata trovata morta in casa, seminuda e con numerose ferite da arma da taglio, la 74enne Lauretta Toffoli. È lei la vittima di quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio avvenuto a Udine, nell'appartamento al secondo piano di un condominio Ater dove l'anziana viveva. Il cadavere è stato scoperto dal figlio che ha lanciato immediatamente l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine raggiunte dalla polizia scientifica che ha effettuato poco dopo i rilievi nell'appartamento della vittima. La dinamica è anche tutta da chiarire la morte della 74enne sarebbe avvenuta diverse ore fa: secondo un primo esame dal medico legale il decesso risalirebbe alla scorsa notte. Il figlio, che vive con la donna e che ha allertato le forze dell'ordine, è stato portato in Questura per essere interrogato. Agli inquirenti, che hanno trovato la casa a soqquadro, ha raccontato che dalla casa sarebbero scomparsi diversi averi della madre oltre ai televisori.

Secondo le prime informazioni sembra che tre anni fa sia stato proprio il figlio ad assalire la madre accoltellandola all'addome. L'uomo nel novembre 2019, quando aveva 39 anni, chiamò il 112 denunciando di aver aggredito la madre: arrestato con l'accusa di tentato omicidio è stato poi assolto in quanto dichiarato incapace di intendere e di volere, così come stabilito da una

perizia psichiatrica. Al momento però sembra che gli inquirenti non lo ritengano il principale indiziato. Tutte le piste al momento sono aperte. Intanto la polizia scientifica sta completando gli accertamenti e si stanno riscontrando varie testimonianze e visionando le telecamere installate nella zona.