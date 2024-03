Giallo a Torino, 54enne muore in ospedale: spunta l’ipotesi di un pestaggio, indagini in corso Un uomo di 54 anni è morto in ospedale, dopo essere stato ricoverato di urgenza giovedì scorso. Si chiamava Costel Miron. La sorella si è rivolta ai carabinieri: non si esclude che, giorni prima, possa aver subito un violento pestaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È arrivato nel pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso nella prima mattina di giovedì scorso, 21 marzo 2024: si trovava in condizioni critiche a causa di uno shock settico. Ricoverato d'urgenza, è deceduto qualche ora dopo. È avvolta dal mistero la morte di Costel Miron, uomo di 54 anni di origine romena residente a Villareggia che ha perso la vita nel nosocomio del torinese.

Dopo che la sorella si è rivolta ai carabinieri sono scattate le indagini. Non si esclude che possa essere morto a seguito di un violento pestaggio avvenuto qualche giorno prima dell'arrivo in ospedale: la sua condizione potrebbe essere derivata da alcune lesione ancora infette.

La indagini in corso per la morte del 54enne di Torino

Sulla morte del cinquantaquattrenne stanno indagando i militari della compagnia di Chivasso, coordinati dalla procura di Ivrea. I carabinieri si sarebbero già attivati per cercare di ricostruire l'intera vicenda, a partire dai giorni precedenti all'arrivo in ospedale, per chiarire l'eventuale esistenza di un pestaggio ai danni dell'uomo.

I militari, inoltre, avrebbero già ascoltato alcune persone e testimoni per cercare di ottenere più informazioni possibili su quanto accaduto. Per ora, però, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Spetta a loro il compiti di ricostruire il movente del pestaggio e rintracciare gli autori delle violenze.

Disposta l'autopsia: l'ipotesi omicidio

A fare chiarezza sulla terribile vicenda che si è conclusa con la morte di Costel Miron, residente a Villareggia, in provincia di Torino, sarà l'autopsia subito disposta dal pubblico ministero di turno. Soltanto gli esami sul corpo potranno riuscire a fornire risposte ai primi interrogativi sulla morte del cinquantaquattrenne. Qualora dagli esami dovesse emergere la presenza di lesioni causate da un pestaggio, come lanciato dall'allarme della sorella, si aprirebbe un fascicolo per omicidio preterintenzionale.