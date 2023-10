Giallo a Marina di Massa, trovato in spiaggia un cadavere con una ferita alla gamba: ipotesi omicidio Il cadavere di uomo sulla cinquantina è stato trovato nella serata di ieri sulla spiaggia di Marina di Massa davanti a piazza Bad Kissingen. Aveva una grossa ferita da taglio alla gamba. Indagini in corso, non si esclude l’omicidio.

A cura di Ida Artiaco

Giallo sulla spiaggia di Marina di Massa, in Toscana, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia davanti a piazza Bad Kissingen nella notte tra giovedì e venerdì. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un cinquantenne di origine marocchina che mostra una ferita da taglio alla gamba e che pare stesse dormendo in una tenda.

La tragica scoperta è stata fatta da un passante intorno alla mezzanotte di ieri sera. Sul posto intervenuta un'automedica di Massa ma il medico, una volta controllato il corpo, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Intervenuti sul posto per le dovute indagini anche polizia e carabinieri. Gli accertamenti sono condotti dalla squadra mobile. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio.

L'uomo, che dormiva in una tenda sulla spiaggia, era in regola col permesso di soggiorno ed era pregiudicato, dunque noto alle forze dell'ordine per reati legati al traffico di stupefacenti e furto: una delle piste che gli inquirenti stanno seguendo è quello della resa dei conti, ma non è l'unica. Per questo, nei prossimi giorni, verrà effettuata l'autopsia sul cadavere per cercare di dare risposta alle domande su quanto accaduto.

Non è la prima volta che a Marina di Massa si verifica un episodio del genere. Lo scorso gennaio il corpo senza vita di una donna era stato trovato in mare a Marina di Massa, nella zona di uno stabilimento balneare in via Lungomare di Ponente. Si trattava in quel caso di una 58enne per la quale era stata presentata denuncia di scomparsa.