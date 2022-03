Giallo a Bruxelles, la 42enne italiana Gabriella Mura trovata morta in casa: aperta un’inchiesta Giallo sulla morte di Gabriella Mura, 42enne originaria di Sassari che viveva in Belgio e che è stata trovata morta nel suo appartamento a Bruxelles. Aperta una inchiesta.

A cura di Susanna Picone

Foto pubblicata da L’Unione Sarda

È stata aperta una inchiesta sulla morte di Gabriella Mura, una donna italiana di 42 anni che è stata trovata senza vita alcuni giorni fa a Bruxelles. La donna, originaria di Sassari, da tempo viveva e lavorava in Belgio: è stata trovata morta nel suo appartamento dopo che i familiari, dall’Italia, si sono rivolti alle autorità locali. Erano preoccupati perché da giorni ormai non riuscivano a mettersi in contatto con Gabriella. A scoprire il corpo senza vita della donna è stata la polizia della capitale belga venerdì notte: i poliziotti hanno raggiunto la sua casa e hanno bussato a lungo senza però ottenere risposta, quindi sono stati costretti a sfondare la porta. Gabriella Mura era in casa, senza vita.

Disposta l'autopsia e abitazione sotto sequestro

Al momento non si ha alcuna notizia sulle circostanze del decesso, probabilmente avvenuto anche diversi giorni prima del ritrovamento. L'autorità giudiziaria belga ha aperto un’inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere della 42enne per stabilire le cause della morte. È stata inoltre messa sotto sequestro l'abitazione della donna.

I familiari della donna in viaggio verso Bruxelles

Nipote del noto pittore e scultore sassarese Elio Pulli, Gabriella Mura si era trasferita in Belgio da qualche anno, viveva da sola in un appartamento della capitale e lavorava nel settore dell'e-commerce. I familiari della donna, informati dai carabinieri della Compagnia di Sassari dell'accaduto, in queste ore stanno raggiungendo Bruxelles per avere più notizie su quanto successo e riportare a casa la salma della donna non appena sarà possibile.