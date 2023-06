Giallo a Brindisi, il cadavere di un uomo trovato sul fondo di un pozzo Il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato trovato sul fondo di un pozzo in contrada Paolini, nelle campagne di Mesagne, provincia di Brindisi.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato trovato sul fondo di un pozzo in contrada Paolini, nelle campagne di Mesagne, provincia di Brindisi: le cayse del decesso non sono state ancora accertate ma si ipotizza possa trattarsi di suicidio. Il dramma si è consumato non lontano dal centro della città e a scoprire il cadavere è stato ieri pomeriggio un uomo al lavoro nei campi. Dopo essersi avvicinato al pozzo ha notato che il coperchio era stato spostato e intravisto un paio di ciabatte. Dopo essersi sporto ha visto anche il corpo ormai privo di vita a una profondità di circa sette metri, lanciando l'allarme.

La zona è stata presto raggiunta dagli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Antonio Ciracì, dai poliziotti del locale commissariato diretti dal vicequestore Giuseppe Massaro, dagli agenti della Squadra Mobile e da una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, con l’ausilio dei colleghi del personale Saf. Dopo aver rimosso l'acqua con l'ausilio di una pompa i pompieri si sono calati nel pozzo pozzo, riportando in superficie il cadavere intorno alle 21. Un'equipe del 118 ha effettuato la constatazione del decesso.

Sul corpo sono assenti segni di violenza, circostanza che conferma l’ipotesi un gesto volontario, di cui non si conoscono le motivazioni. Una volta identificata la salma, le forze dell’ordine hanno informato i familiari. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo che poco dopo l'ora di pranzo si aggirava in zona calzando un paio di ciabatte, a torso nudo. Non è da escludere che possa trattarsi proprio del 67enne.