Giallo a Bologna: analisi sul cane per datare la morte di Francesca Migliano. Ha morso il suo corpo Il piccolo terrier della 52enne estetista potrebbe aiutare a fare luce con più precisione sulla data del decesso. L'animale, denutrito, ha finito per mordere il corpo senza vita della padrona, deceduta probabilmente nel periodo delle feste natalizie.

A cura di Biagio Chiariello

Francesca Migliano

Non sarà solo l'autopsia a dare le attese risposte sulla fine di Francesca Migliano, la donna trovata senza vita lunedì scorso nel suo appartamento a Bologna lunedì 15 gennaio.

Gli inquirenti, coordinati dal pm Nicola Scalabrini, che ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, eseguiranno degli esami anche sul cane della 52enne. Il piccolo terrier infatti per tutto il tempo è rimasto senza mangiare né bere, finendo per morderne il corpo senza vita, compromettendo così in gran parte non solo le condizioni del cadavere, ma anche dell’appartamento.

Proprio dagli accertamenti sull’animale, di cui sono stati prelevati liquidi biologici, escrementi e sangue, gli inquirenti proveranno a datare la morte della donna. Nello specifico la valutazione dello stato di malnutrizione e disidratazione della povera bestia potrebbe restituire con più precisione da quanto tempo nessuno preparasse per lui cibo e acqua. E quindi capire quando è morta Francesca Migliano.

Era stata sua madre a dare l'allarme, preoccupata da fatto che da qualche tempo non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Lo stato di decomposizione della 52enne era avanzato al punto da far ritenere che il decesso al periodo prima di Natale.

Gli inquirenti hanno sequestrato i due cellulari della vittima per capire chi possa avere avuto gli ultimi contatti con lei e di capire se dovesse incontrare qualcuno. Sono già stati sentiti i vicini, molti di loro però nel periodo delle festività, tra dicembre e gennaio, non era in casa e perciò non si sarebbero accorti di nulla.

Francesca era al momento disoccupata, ma fino a qualche anno fa gestiva un centro estetico: nei prossimi giorni saranno ascoltati i suoi clienti, che negli ultimi tempi riceveva direttamente in casa.