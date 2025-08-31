Getta gattini appena nati nella spazzatura, denunciata donna: “Gatta ha partorito, non sapevo che fare”

“Sterilizzare è un atto d’amore. La sterilizzazione è la prima forma di prevenzione contro episodi simili” è l’appello della polizia locale di Calcinara, in provincia di Pisa, che ha denunciato la donna per maltrattamento di animali dopo la morte dei gattini gettati nell’umido.

“La mia gatta aveva partorito, non sapevo come gestire la situazione”, così una donna si è giustificata davanti agli agenti della polizia locale dopo essere stata scoperta a gettare alcuni gattini appena nati nella spazzatura. È accaduto a Calcinara, in provincia di Pisa, dove gli addetti della nettezza urbana nei giorni scorsi si sono imbattuti in due gattini appena nati all’interno di un sacco gettato nel contenitore dei rifiuti organici.

Gli operatori infatti si sono accorti di un flebile miagolio proveniente da uno dei sacchetti durante il servizio di raccolta porta a porta e lo hanno aperto rinvenendo due gattini di cui uno già morto e un altro gravemente ferito. Il cucciolo vivo è stato affidato alle cure di un veterinario, ma purtroppo non è sopravvissuto.

L’episodio è stato comunicato alla polizia locale dell’Unione Valdera che ha subito rintracciato la proprietaria del mastello dove erano stati rinvenuti i gattini e che ha ammesso di aver gettato i due cuccioli. La donna infatti è proprietaria anche della gatta che aveva da poco partorito cinque cuccioli. Interrogata sul gesto, ha spiegato non aver saputo come gestire la situazione di fronte e due gattini nati già in gravi condizioni. Una giustificazione che non le è servita ad evitare una denuncia per maltrattamento di animali.

“L’intervento coordinato tra operatori ecologici e polizia locale ha permesso di assicurare la responsabile alla giustizia. “Tra le attività prioritarie della polizia locale c’è la tutela della comunità nel suo significato più ampio. Questo significa non soltanto garantire la sicurezza delle persone e dei beni, ma anche e soprattutto vigilare sul benessere e sulla tutela degli animali. Essi fanno parte del nostro tessuto sociale e meritano rispetto e protezione” ha dichiarato a La Nazione il comandante Francesco Frutti.

La polizia allocale ha colto l’occasione del terribile gesto per sensibilizzare i cittadini a “comportamenti responsabili” nei confronti degli animali. “Sterilizzare è un atto d’amore. La sterilizzazione è la prima forma di prevenzione contro episodi simili. Troppe cucciolate indesiderate finiscono abbandonate. Sterilizzare significa proteggere gli animali” è l’appello della polizia locale di Calcinaia.