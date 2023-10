Gestore del locale costretto a rincorrere il ladro in mutande: “Troppi furti, è frustrante” Svegliato in piena notte dai rumori provenienti dall’ingresso del suo locale e costretto a inseguire il malvivente in mutande, è la brutta esperienza vissuta da Davide Tinazzi, titolare della locanda Al Vescovo a Verona: “Sono rimasto davvero molto scosso”.

A cura di Antonio Palma

Un malvivente che spacca la porta di ingresso in vetro del locale e si intrufola dentro senza nessuna paura o circospezione, poi si arrampica sul bancone portandosi via con tutta tranquillità la cassa fino all’arrivo di corsa del proprietario, costretto a inseguirlo in mutande e ciabatte. È l’incredibile scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza dalla locanda Al Vescovo, il locale di Verona vittima dell’ennesimo furto.

La scena diffusa dallo stesso titolare per denunciare la necessità di dover dormire nel ristorante a causa dei furti. Questo infatti è solo l’ultimo di una serie di colpi di cui Tinazzi è stato vittima negli ultimi mesi e che lo hanno spinto a restare sul posto anche di notte. “Ben quattro volte mi hanno già derubato, hanno preso il computer e il cellulare. Senza ovviamente contare i danni subiti” ha raccontato al quotidiano L’Adige il gestore del locale, che è stato protagonista anche di una puntata del programma tv “4 Hotel”.

“Non è più possibile andare avanti così” è il messaggio di sconforto dell’uomo, svegliato di soprassalto in piena notte tra mercoledì e giovedì. Erano circa le 4 del mattino quando il frastuono lo ha costretto a scendere nell’atrio del locale che è ristorante e albergo. “Sono stato svegliato dall’allarme del sistema di videosorveglianza che attivo nel momento in cui tutti gli ospiti hanno fatto rientro nelle loro stanze e dunque più nessuno transita in ingresso fino al mattino. Il tempo di scendere e l’intruso si è dato alla fuga ma sono rimasto davvero molto scosso” ha ricostruito l’uomo.

Il gestore ha sporto denuncia alla polizia, fornendo anche il video della telecamera, ma l’autore del furto non si è fatto vedere in volto. “Nessuno discute sull’efficacia degli interventi delle forze dell’ordine ma è necessario prevenire, lavorare per migliorare questa parte di città, ci sentiamo abbandonati” è l’amara constatazione dell'uomo.