Genova, le 13enni Viola e Beatrice scomparse dopo la scuola, i genitori: "Aiutateci a ritrovarle" Le due ragazzine vivono a Sori, nel Levante genovese, e hanno tredici anni: "Non abbiamo più notizie dopo che ieri sono uscite da scuola" scrivono i genitori su Facebook. Fonti investigative hanno confermato la loro scomparsa a Fanpage.it.

"Siamo i genitori di Viola e Beatrice, da ieri non abbiamo notizie di entrambe, si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie per l'aiuto". È l'appello su Facebook dei genitori di due ragazzine di Sori, nel Levante di Genova, scomparsa dal pomeriggio di ieri lunedì 4 marzo.

Fonti investigative hanno confermato la notizia della sparizione e della relativa denuncia presentate dai familiari a Fanpage.it.

Le ricerche sarebbero in corso a Genova e Provincia. I familiari di Viola e Beatrice hanno diffuso anche una foto delle giovanissime, chiedendo a chiunque avesse informazioni di avvertire immediatamente le forze dell'ordine.

Le due tredicenni, amiche e compagnie di scuola, sono state viste l'ultima volta ieri intorno alle 13 e 30 all'uscita dall'istituto che frequentano entrambe.

Una di loro ha con sé il telefonino, che risulta però spento, mentre l'altra non è in possesso di smartphone. Delle due una sarebbe ‘recidiva', vale a dire che già in altre occasioni si sarebbe allontanata da casa per poi essere rintracciata dai carabinieri presso alcuni amici.

Ieri sono andate come ogni giorno a scuola, ma poi non sono rientrate a dormire. Possibile dunque l'allontanamento volontario, ma i carabinieri non escludono nessuna pista. Chi dovesse avvistarle dovrebbe chiamare immediatamente il 112 e provare a restare in contatto visivo con le due 13enne così da facilitare l’intervento delle forze dell'ordine.

Il messaggio di Roberta Barile (madre di un delle due) da questa mattina sta circolando in condivisione su tanti profili Facebook.