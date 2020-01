in foto: foto di repertorio

Ancora problemi sulle autostrade liguri. Intorno alle 13 di oggi infatti i vigili del fuoco e la polizia stradale hanno ricevuto una segnalazione per la presenza di materiale all’interno della galleria Maxetti, sulla A10, tra Arenzano e Varazze, all’altezza di Cogoleto. Si è trattato di un pezzo di una ondulina distaccata dalla volta della galleria Maxetti. L'intervento dei pompieri, allertati da un automobilista, non è stato necessario. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade che hanno rimosso l’ostacolo. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. Lo scorso 30 dicembre, sulla A26 Genova-Alessandria, si erano staccate due tonnellate di materiale dalla volta della galleria Bertè senza causare danni ai mezzi in transito. Ieri una parte di intonaco si era staccato, senza causare problemi, nella galleria Turchino, sempre in A26.

I disagi degli ultimi mesi sull'autostrada A10 hanno convinto un gruppo di cittadini a organizzare una Class Action. La community, nata il 13 dicembre scorso, conta oltre 11 mila seguaci e ha tra i suoi scopi principali quello di ottenere – da parte dei gestori – informazioni corrette, trasparenti ed esaustive sullo stato del traffico. Si legge nelle informazioni del gruppo: “Ritardi, costi, nervoso e soprattutto una assoluta mancanza di sicurezza e di informazioni inadeguate sono il pane quotidiano, per giunta pagato carissimo. Questo gruppo pubblico è aperto a tutti coloro che intendono far valere la propria voce e portare il problema alla luce dei media, chiedendo chiarezza e responsabili della situazione attuale”.