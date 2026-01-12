Attualità
Genova, ricoverati 17 bambini per intossicazione da monossido: hanno tra i 3 mesi e i 10 anni

Diciassette bambini e tre adulti intossicati da monossido durante una festa a Rivarolo: ricoverati al Gaslini. Ora sono stabili e sotto osservazione.
A cura di Maria Neve Iervolino
Diciassette bambini sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per una intossicazione da monossido di carbonio. I bimbi, tutti di età compresa tra i tre mesi e i dieci anni, si trovavano alla stessa festa all'interno di una sala di un ente religioso in via Roggerone, nel quartiere di Rivarolo.

L'episodio è avvenuto domenica 11 gennaio, e a finire intossicati sono stati anche tre adulti, trasportati all'ospedale San Martino, per un totale di venti persone. Sarebbero stati proprio i piccoli a manifestare i primi sintomi da avvelenamento da monossido: nausea e vertigini. Da lì è scattato l'allarme e tutti, adulti e bambini sono arrivati in ospedale.

Come stanno i bambini dopo l'intossicazione

I piccoli pazienti e alcuni dei loro genitori sono attualmente ancora ricoverati a causa delle conseguenze dell'intossicazione. E' il Gaslini stesso a spiegarlo in una nota: "Tutti i pazienti sono costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni cliniche stabili".

