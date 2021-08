Genova, incendio in una palazzina del centro: morto un uomo, intossicata sua figlia Un uomo di 79 anni è morto mentre la figlia di 44 e una vicina di casa sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di via dei Sansone, a Carignano, nel centro di Genova.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un uomo di 79 anni è morto mentre la figlia di 44 e una vicina di casa sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di via dei Sansone, a Carignano, in pieno centro a Genova, dove le fiamme hanno divorato un appartamento all'ultimo piano. L'allarme al 115 è arrivato intorno alle 4 del mattino. I Vigili del Fuoco, intervenuti con un mezzo antincendio, hanno visto una una persona affacciata alla finestra, alla ricerca di aria respirabile. Impossibile, però, raggiungerla con la scala.

Così, dopo aver sfondato la porta di ingresso, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo la donna di 44 anni. Il padre, Cesare Massardo, era invece già esamine. Inutili i tentativi di rianimarlo. Oltre alla donna, anche una vicina di casa è stata trasportata in ospedale per intossicazione: le condizioni di entrambe non destano particolare preoccupazione Non sono ancora note le cause del rogo: tutto il palazzo di otto piani è stato evacuato, poi sono stati fatti rientrare gli inquilini dei primi cinque piani. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118, è intervenuta anche la polizia locale.