in foto: foto di repertorio

Un cane di razza Rottweiler chiuso nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole è morto di ipertermia: nei guai i proprietari dell’animale. È accaduto ieri e a far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che avevano notato il cane, visibilmente agitato, chiuso in una macchina con i finestrini chiusi e abbandonata sotto al sole cocente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali delle stazioni di Calice Ligure e di Zuccarello – in provincia di Savona – a supporto di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. L’animale, infatti, dopo essere stato liberato è deceduto a causa delle temperature torride raggiunte all'interno dell'abitacolo

I militari ora indagando per ricostruire i fatti al fine di definire eventuali responsabilità dei proprietari del cane, in relazione a quanto dispone il codice penale in materia di maltrattamento degli animali. “Questa triste vicenda è l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sulla responsabilità di assicurare agli animali domestici condizioni idonee di vita in ogni occasione”, sottolineano dal Comando savonese. Purtroppo è ancora troppo frequente che gli animali, accolti in famiglia e soprattutto da cuccioli trattati con cura, con l’avvicinarsi del periodo di ferie vengano visti come un impedimento alla libertà di trascorrere le vacanze nelle località preferite: per questo spesso vengono abbandonati senza troppi scrupoli. Si tratta di comportamenti sicuramente deprecabili sotto l’aspetto etico, e – sottolinea il comando di Savona – non si può ignorare anche il solo trauma emotivo a cui si espone l’animale. "Pertanto sono gravemente puniti dalle leggi vigenti, le quali prevedono sanzioni amministrative e nei casi più gravi anche a carattere penale per chi causa sofferenza agli animali mantenendoli in condizioni non idonee, abbandonandoli o addirittura – come in questo caso – causandone la morte".