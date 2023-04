Genova, 16enne accoltellata in pieno centro: fermato l’aggressore, un ragazzo di 19 anni Una giovane di 16 anni è stata accoltellata questa mattina intorno alle 6 in via San Luca, nel centro storico di Genova: la ragazza non è fortunatamente in pericolo di vita.

A cura di Davide Falcioni

Una giovane di 16 anni è stata accoltellata questa mattina intorno alle 6 in via San Luca, nel centro storico di Genova. Stando alle prime informazioni, la ragazza, all’arrivo del 118, era vigile e cosciente: è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso dopo aver riportato ferite all'altezza dei reni. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti delle volanti hanno bloccato e accompagnato in questura l’aggressore, indicato dalla ragazza. Si tratta di un diciannovenne genovese di origini colombiane che, secondo il racconto della vittima, avrebbe tirato fuori il coltello senza un apparente motivo e l'avrebbe colpita. I due si conoscono. Ulteriori indagini a carico dell'aggressore sono attualmente in corso. Il ragazzo è stato trovato vicino alla vittima e quindi fermato dai poliziotti che lo hanno accompagnato in Questura.