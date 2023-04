Gemma, morta dopo essersi buttata dalla finestra col figlio di 6 anni: “Tragedia che merita rispetto” Gemma Paris, 35 anni, si è gettata dalla finestra insieme al figlio Sergio, 6 anni, morendo sul colpo. Il piccolo è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma ma non sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco di Celano: “Tragedia terribile che lascia attoniti e sgomenti”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

"Una tragedia terribile che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo un doveroso silenzio e rispetto.Riposa in pace cara Gemma". Comincia così il post pubblicato su Facebook da Settimio Santilli, sindaco di Celano, in provincia de L'Aquila dove questa mattina Gemma Paris, 35 anni, si è gettata dalla finestra della sua casa insieme al figlio di 6 anni.

Lei è morta sul colpo, mentre il bambino è vivo. Una vicenda che ha profondamente turbato la comunità locale, come sottolineato dal primo cittadino: "Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda", si legge ancora nel messaggio condiviso sui social.

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8 in una traversa di via Fonte Grande, strada che collega Celano alla piana del Fucino: la donna, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe gettata dalla finestra col figlio in braccio. Sul posto sono giunti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco e poi anche l'ex marito e la figlia che poi sono partiti per Roma per raggiungere il piccolo all'ospedale.

Mentre lei è morta sul colpo, il bambino è stato infatti trasferito in gravi condizioni prima all'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese e da qui al Bambino Gesù di Roma.

Ha riportato diverse contusioni e un trauma cranico ma non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Gemma aveva anche un'altra figlia di 10 anni, che pare non fosse in casa quando si è verificato il dramma. La donna, hanno raccontato agli inquirenti alcuni conoscenti, era separata con il marito da tempo e viveva in casa con i genitori e i due figli.

Non è stata disposta l'autopsia. Saranno celebrati domani, domenica 2 aprile, alle 16.15 nella parrocchia Santa Maria Valleverde i funerali. Alcuni eventi di spettacolo e beneficenza in programma oggi e domani a Celano sono stati annullati.