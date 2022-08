Gabbiano nel motore dopo il decollo. La testimonianza del politico a bordo: “Aereo sparava fiamme” Atterraggio d’emergenza per il volo Ita Airways diretto a Roma. Testimone della disavventura è stato Antonio Bissolotti, attuale vicepresidente di Liguria Popolare e coordinatore regionale di Noi con L’Italia in vista delle elezioni del 25 settembre.

A cura di Biagio Chiariello

Attimi di paura all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: un aereo della Ita Airways, diretto a Roma, è stato costretto al rientro per un problema tecnico. Nello specifico, un gabbiano sarebbe finito nel motore durante le fasi di decollo. Immediata l'attivazione della procedura di emergenza.

Testimone dei fatti è stato Antonio Bissolotti, ex assessore al Turismo del Comune di Sanremo, attuale vicepresidente di Liguria Popolare e coordinatore regionale di Noi con L’Italia in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, era a bordo del velivolo in partenza da Genova verso la Capitale. "Mi stavo recando a Roma per partecipare alla riunione in programma per definire le liste liguri di Camera e Senato di Noi con L’Italia, quando, poco dopo il decollo, è successa una cosa che non auguro a nessuno" inizia così il racconto di Bissolotti.

"Appena lasciata la pista dell’aeroporto di Genova un gabbiano è entrato nel motore di destra del velivolo proprio sotto il mio finestrino. Il motore ha cominciato a sparare fiamme ed emettere forti boati, poi è andato in stallo" ricorda il vicepresidente di Liguria Popolare.

"Siamo rientrati a Genova con un solo propulsore funzionante e sulla pista ad aspettarci abbiamo trovato uno spiegamento di ambulanze e vigili del fuoco. Se non è successo il peggio è solo grazie al comandante, a cui sono infinitamente grato" conclude Bissolotti.

Nessun problema comunque per i passeggeri a bordo dell'aereo della Ita Airways