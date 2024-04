video suggerito

G7 Torino, scontri tra polizia e manifestanti: manganellate e lacrimogeni per respingere dimostranti Scontri tra gli attivisti e le forze dell’ordine durante la protesta nel centro di Torino in occasione della riunione ministeriale del G7 Italia su clima, energia e ambiente che si svolge a Venaria Reale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Idranti, manganellate e lacrimogeni oggi a Torino da parte delle forze dell'ordine per respingere i manifestanti organizzati in corteo in occasione del G7 di Venaria. Polizia e carabinieri in assetto antisommossa da ore hanno sbarrato il passo alla zona rossa di piazza Carlina, a Torino, dove si trova uno degli hotel che ospita la delegazione del summit in particolare i Ministri dell'ambiente. I manifestanti in corteo con striscioni e bandiere hanno cercato di rompere lo schieramento di polizia venendo in contatto gli agenti.

Gli scontri tra gli attivisti e le forze dell’ordine durante la protesta ambientalista nel centro di Torino contro i cambiamenti climatici in occasione della riunione ministeriale del G7 Italia su clima, energia e ambiente che si svolge a Venaria Reale. I manifestanti sono stati respinti dalla polizia con gli scudi verso piazza Castello, dove si terrà la cena delle delegazioni del summit.

I manifestanti hanno provato a sfondare il cordone in più punti, trovando la resistenza degli scudi della polizia, poi sono partite manganellate e infine in alcuni casi anche lacrimogeni e idranti. Uno degli scontri in via Santa Giulia, poco distante da Palazzo Nuovo, dove le parti sono venute a contatto. Agenti hanno risposto anche lanciando lacrimogeni. I manifestanti hanno colpito gli agenti in più punti per cercare di entrare in piazza Vittorio Veneto. In corso San Maurizio la polizia ha usato gli idranti.

Leggi anche Scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo del 25 aprile a Milano

I manifestanti a più riprese si sono allontanati per poi correre in altre strade limitrofe dove però hanno trovato sempre le forze dell'ordine schierate. In alcuni casi poliziotti e carabinieri sono stati colpiti con aste di bandiere e lancio di oggetti come bottiglie, uova e fumogeni. In via Verdi anche lanci di sedie e tavolini di un bar. Le forze dell'ordine hanno reagito con una carica di alleggerimento.

Al corteo contro il G7, partito dall’Università, partecipano diverse associazioni studentesche e militanti del centro sociale Askatasuna. La zona del centro città è completamente bloccata. Chiuse le principali strade come corso Regina Margherita e lungo Dora Siena. Il traffico è paralizzato e non passano nemmeno i mezzi pubblici.