Furto in casa a Udine, ladri rubano la sedia a rotelle a una ragazza: la Polizia la ritrova e restituisce La Polizia ha restituito una sedia a rotelle che era stata rubata a una ragazza, Laura Bassi, durante un furto in un'abitazione avvenuto a Udine nella notte del 23 febbraio. A ritrovare il dispositivo sanitario, usato dalla giovane che ha perso una gamba in un incidente circa dieci anni fa e che dopo il furto aveva lanciato un appello sui social, sono stati gli agenti della Questura di Udine durante un controllo.

A cura di Eleonora Panseri

Nella mattina di oggi, mercoledì 28 febbraio, la Polizia ha restituito una sedia a rotelle che era stata rubata a una ragazza durante un furto in un'abitazione avvenuto a Udine nella notte del 23 febbraio. A ritrovare il dispositivo sanitario – utilizzato dalla giovane che ha perso una gamba in un incidente circa dieci anni fa – sono stati gli agenti della squadra Volante della Questura di Udine durante un controllo del territorio.

La sedia a rotelle è stata rinvenuta nei pressi di un giaciglio di fortuna a bordo di una strada. In questi giorni la vittima del furto, una ragazza che si chiama Laura Bassi, aveva anche lanciato un appello sui social: "È una carrozzina su misura, non qualcosa che posso ricomprare al supermercato, ma un ausilio che richiede un lungo iter burocratico e tempi abbastanza lunghi di costruzione. Tralasciando ogni considerazione etica riguardo al furto di un ausilio medico, mi piace pensare che l'abbiano rubata perché serve veramente a qualcuno che conosce".

"Se vivete nella zona, vi chiedo la gentilezza di controllare le vostre telecamere di sicurezza e farmi sapere se si vede qualcuno entrare/uscire da via dei Prati verso Baldasseria venerdì mattina (1:30-4:15)", aggiungeva nel post pubblicato su Facebook. Oggi fortunatamente la vicenda ha avuto un epilogo positivo.

A denunciare ai carabinieri della compagnia di Udine il furto della sedia a rotelle e di altri oggetti, come monili e monete d'argento, nella giornata di lunedì 26 febbraio era stata la mamma della ragazza. Il furto, secondo quanto era stato dichiarato dalla donna ai militari dell'Arma, era avvenuto durante nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio nel garage dell'abitazione di via dei Prati, dove la signora risiede insieme alla figlia.

Come ricorda Il Gazzettino, nel 2014 la ragazza era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Gemona del Friuli, in cui persero la vita tre giovani. A seguito del grave sinistro, lei subì l'amputazione di una gamba.