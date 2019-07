Era scomparso dopo la condanna definitiva a 25 anni per l’omicidio di Anthonia Egbuna, il cui corpo fu trovato nel Po a San Mauro Torinese nel febbraio 2012. Ma dopo una latitanza durata circa 3 settimane, l’aspirante scrittore Daniele Ughetto Piampaschet è stato rintracciato e arrestato. L'uomo, che avrebbe anticipato il delitto in un romanzo, si trovava appartamento a Giaveno, in provincia di Torino, non distante dalla casa in cui vivono i suoi genitori. Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di condanna, ma non lo avevano trovato. Piampaschet si è sempre detto innocente. In manette è finito anche il padre per aver tentato di bloccare i carabinieri, facendo resistenza. . L’anziano non può invece essere incriminato per favoreggiamento, reato non contestabile ai familiari più stretti.

La fuga di Piampaschet

Secondo quanto ricostruito, Piampaschet, 41 anni, era pronto a scappare in Tunisia: i dettagli della fuga li aveva annotati lui stesso in alcuni manoscritti scoperti dagli inquirenti. Secondo il piano, l'uomo avrebbe raggiunto Terrasini (Palermo) dove la sua famiglia possiede un appartamento, per poi proseguire, molto probabilmente, per il Nord Africa. Ora si trova nel carcere delle Vallette a Torino. Il suo avvocato, Stefano Tizzani, gli farà visita domattina. “Cercava il coraggio di costituirsi, non aveva intenzione di fuggire”, ha detto il legale.

L'assassino scrittore

Daniele Ughetto Piampaschet era divenuto noto come lo scrittore-assassino. La vittima, Anthonia Egbuna prostituta nigeriana, aveva solo 18 anni quando fu trovata morte. L’uomo le aveva chiesto di lasciare la strada per una vita migliore dopo una lunga frequentazione. Ma soprattutto aveva raccontato la sua morte in un romanzo intitolato ‘La rosa e il leone’, anticipando di fatto quella che sarebbe stato l’omicidio nella realtà. Dopo il ritrovamento del manoscritto, Piampaschet era finito in galera.