video suggerito

Fuga di gas ed esplosione vicino alla ferrovia Empoli-Pisa, ferito 47enne e ritardi di 90 minuti L’esplosione in una casa cantonale situata in via Livornese ad Empoli, vicino alla ferrovia della linea Empoli-Pisa. La circolazione dei treni è stata interrotta precauzionalmente ed è poi ripresa con ritardi fino a 90 minuti: a causare l’incidente una probabile fuga di gas. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un boato improvviso, che ha interrotto il silenzio della notte. Nella tarda serata di ieri, si è verificata un'esplosione in una casa cantonale a due piani in via Livornese ad Empoli, in provincia di Firenze. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito l'unico occupante dell'abitazione, un uomo di 47 anni, che è stato portato in ospedale dal personale sanitario.

Intervenuti intorno all'una di notte anche i Vigili del Fuoco del comando di Firenze che, insieme ad una squadra specializzata, hanno spento alcuni piccoli incendi divampati nell'abitazione. In seguito al botto, l'uomo avrebbe riportato alcune lesioni, ma non avrebbe perso conoscenza.

Successivamente, le autorità avrebbero messo in sicurezza l'area coinvolta, verificando l'eventuale presenza di altre persone nell'edificio. L'esplosione avrebbe provocato il crollo parziale del tetto e lo spanciamento di un muro perimetrale, che si affaccia sulla ferrovia. Le precarie condizioni dell'edificio avrebbero richiesto l'intervento di un tecnico, che avrebbe disposto l'inagibilità dell'abitazione.

L'incidente, verificatosi nei pressi della linea ferroviaria Empoli-Pisa, ha determinato l'interruzione momentanea della circolazione in entrambe le direzioni. Solo in seguito ad alcuni controlli, in accordo con le Ferrovie dello Stato, è stato riaperto il binario più lontano dall'edificio danneggiato, con l'imposizione di un limite di velocità dovuti a motivi di sicurezza. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata con treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno registrato ritardi fino a 90 minuti. Nel frattempo, sono state attivate corse con bus tra Empoli e Pontedera.

Ancora non sarebbero chiare le cause dell'esplosione, ma si sarebbe ipotizzata una fuga di gas. A fare luce sulla dinamica dell'incidente saranno le forze dell'ordine, presenti sul posto insieme al personale tecnico, che avrà il compito di fare una valutazione del rischio strutturale e ambientale.