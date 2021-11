Frontale tra due auto, intera famiglia muore nel drammatico incidente di Quarto d’Altino Un’intera famiglia è morta in un drammatico incidente avvenuto domenica sera a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Madre, padre e figlia di origine rumena si sono scontrati a bordo della loro Ford Focus contro la Toyota Yaris guidata da una ragazza 29enne di Mestre. Le auto sono andate praticamente distrutte e per loro non c’è stato nulla da fare.

A cura di Chiara Ammendola

Le vittime dell’incidente (foto Facebook)

Sono quattro le persone morte la scorsa notte nel drammatico incidente avvenuto nel territorio di Quarto d'Altino, lungo la strada Statale Triestina 14 dove due auto si sono scontrate un frontale violentissimo. Morta un'intera famiglia composta da madre, padre e figlia, tutti residenti a Jesolo, e una seconda giovane donna proveniente invece da Mestre.

Quest'ultima, Piaser Jyotika, classe 1992 di origine indiana, stava viaggiando a bordo della sua Toyota Yaris quando intorno alle 23.30, si è scontrata con l'auto della famiglia Ciobanu, una Ford Focus: papà Francisco, 46 anni, mamma Tatiana, 40 anni, alla guida, e la figlia Diana Francesca, 21 anni, di nazionalità romena. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto poco dopo lo schianto, sembra che l'impatto tra le due auto, che ha visto coinvolta anche un terza vettura ma in maniera più lieve, sia avvenuto all'altezza dello svincolo di Portegrandi: l'auto di Piaser Jyotika stava procedendo verso Mestre mentre la Focus si dirigeva verso San Donà, lo scontro c'è stato quando la Yaris ha invaso la corsia opposta centrando la macchina della famiglia Ciobanu.

Sul posto sono giunti i pompieri con tre squadre provenienti da Mestre che hanno immediatamente messo in sicurezza le due auto praticamente distrutte dopo lo schianto, purtroppo però per tutti gli occupanti delle vetture non c'era ormai nulla da fare. I loro corpi sono stati estratti e affidati al personale sanitario che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Intanto le persone a bordo della terza auto coinvolta, una coppia di Mestre, sono state ricoverate sotto choc ma non presentano gravi ferite.