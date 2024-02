Frecce di Trenitalia e bagagli, al via dal 1° marzo le nuove regole e le multe: solo 2 valigie per persona Le nuove regole del trasporto bagagli sui treni Frecce di Trenitalia, in vigore dal 1 marzo, prevedono per tutti il trasporto gratuito fino ad un massimo di due bagagli a passeggero ma sopratutto si dovrà fare attenzione alle misure delle valigie. Per chi non si adegua penalità di 50 euro e si dovranno anche scaricare i bagagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nuove regole per il trasporto dei bagagli per chi viaggia sulle Frecce di Trenitalia. Dal 1 marzo 2024, infatti, entra in vigore il nuovo regolamento della società di trasporto che impone limiti su numero di valigie e dimensioni delle stesse con relative sanzioni per chi non si adegua. Chi viaggia su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di Trenitalia, dal mese di marzo non potrà portare più di due bagagli al seguito, stando attento anche alle misure, proprio come in aereo. Pesante la sanzione per chi non rispetta le nuove regole: scatterà una multa da 50 euro ma sopratutto dovrà scaricare i bagagli alla prima stazione.

Le nuove regole sul numero di bagagli e sulle dimensioni

Le nuove condizioni particolari del trasporto bagagli sulle Frecce prevede per tutti il trasporto gratuito fino ad un massimo di due bagagli a passeggero. Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, inoltre, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm). Se si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm).

I viaggiatori inoltre sono invitati ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta chiara e leggibile con nominativo e contatti di riferimento. I bagagli come sempre vanno esclusivamente negli appositi spazi dedicati e non si possono mettere in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. In ogni caso il trasporto è consentito a condizione che i bagagli non rechino intralcio e/o danni agli altri passeggeri, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.

Le regole per carrozzine, passeggini, biciclette e monopattini

Nuove regole anche per biciclette e monopattini che, insieme a carrozzine e passeggini, sono ammessi oltre il numero massimo di due bagagli a persona. Trenitalia infatti informa che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non deve essere superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità). Inoltre bici e monopattini elettrici sono ammessi purché smontate oppure pieghevoli e obbligatoriamente riposte in una sacca. Anche per quest'ultima ci sono però regole visto che le dimensioni della sacca in cui devono essere trasportare bicicletta o monopattino elettrico non devono essere superiori a 80x110x45 cm.

Le sanzioni per chi non è in regola con i bagagli

Ovviamente, a differenza degli aerei, non ci saranno controlli su tutti a terra in stazione dunque se si verrà beccati a bordo con numero di bagagli oltre il consentito o con misure fuori norma, si rischia una pesante sanzione. Se non si rispettano le disposizioni previste, infatti, si verrà multati con il pagamento della penalità di 50 euro ma soprattutto si dovranno scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua la fermata.