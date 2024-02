Fratelli investiti da un camion a Sanremo, fuori pericolo la 15enne: sveglia dopo 12 ore di intervento Si è svegliata dopo 12 ore di intervento la 15enne sopravvissuta dopo essere stata travolta da un camion insieme al fratello 17enne a Sanremo. I due studenti sono stati portati in gravissime condizioni in ospedale: il ragazzo è morto appena entrato in sala operatoria mentre la sorella è sopravvissuta dopo una delicata operazione. La sua prognosi resta per il momento ancora riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è svegliata poco dopo le 13 di oggi la 15enne rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un camion a Sanremo mentre attraversava la strada. La 15enne di Triora si è risvegliata dopo un intervento chirurgico di 12 ore, ma la sua prognosi resta ancora riservata dopo le gravi lesioni riportate nell'incidente. Il fratello Mohtadi, di 17 anni, è purtroppo deceduto dopo il sinistro stradale mentre la 15enne ha riportato un politrauma.

Secondo quanto reso noto dall'Asl, le procedure hanno permesso di attivare immediatamente la sala operatoria per operare la ragazzina. Un intervento complesso durato circa 12 ore che però ha avuto l'effetto sperato. Secondo quanto reso noto dallo staff medico che si è preso cura di lei, tutte le lesioni riportate sono state trattate durante l'intervento chirurgico per non farla tornare in sala operatoria. La famiglia della ragazza, che non ha mai smesso di aspettare sue notizie nella sala di attesa dell'ospedale, ha fatto sapere di voler ringraziare tutti i sanitari che si sono occupati della 15enne.

Nel frattempo, il camionista che ha travolto i due adolescenti è stato fermato e dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. L'autotrasportatore ha dichiarato di "non essersi accorto di nulla" e di aver proseguito la marcia solo per questo motivo. Dopo il fermo, l'uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti di rito. Il camionista è stato rintracciato grazie alla descrizione del tir fornita da un testimone.

Secondo quanto reso noto, l'autista che ha travolto i due adolescenti aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale e con il camion avrebbe schiacciato i due ragazzini contro il muro. Il 17enne è morto poco dopo l'ingresso in sala operatoria, mentre la ragazzina è riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei medici.