Frasi violente e battute sullo stupro nelle carte da gioco, l’appello per ritirare “Cocorido” dal mercato La pagina Instagram Aestetica sovietica ha lanciato un appello alla casa produttrice del Cocorido per rimuovere dal mercato il gioco da tavolo contenente una serie di carte con frasi sessiste e violente nei confronti delle donne. I produttori: “Siamo al lavoro per rimuovere le card violente”

Un gioco da tavola contenente carte con frasi dal comporre, fatto per ridere. Eppure, nel Cocorido, vi sarebbero anche carte con frasi sessiste e particolarmente violente nei confronti delle donne. Se il Cocorido esiste per far ridere gruppi di amici, quelle carte contengono messaggi che di divertente non hanno nulla: a denunciare i "rape jokes" (battute sullo stupro) contenute nel gioco da tavolo è la pagina Instagram Aesteticasovietica, che chiede la rimozione del gioco dal commercio per evitare la promozione la cultura dello stupro, che è alla base della naturalizzazione della violenza di genere.

Nelle carte fotografate e pubblicate dalla pagina, si leggono messaggi come "picchiare la propria donna" o "uno stupro di gruppo", così come stereotipi quali "la propensione naturale della donna di occuparsi dei bambini e della casa". Dopo l'appello diffuso sui social network e divenuto in breve tempo virale, i produttori del gioco hanno diffuso un comunicato di scuse.

“Riconosciamo che, nonostante la nostra intenzione originale di offrire un’esperienza irriverente – scrivono nel comunicato diffuso dopo la pubblicazione dell'appello – alcune delle carte presenti nel gioco possono risultare controverse e suscitare disagio. Desideriamo sottolineare che non è mai stata nostra intenzione promuovere messaggi offensivi o discriminatori. Ci scusiamo sinceramente con chiunque si sia sentito offeso o dispiaciuto a causa di alcune carte”.

Il team ha fatto sapere di essere al lavoro per "revisionare tutte le carte, procedendo alla variazione e alla sostituzione delle carte particolarmente esplicite che potrebbero incoraggiare la discriminazione e alimentare pregiudizi dannosi”. I messaggi contenuti nel gioco che non rispecchiano "i valori di rispetto e inclusione", saranno sostituiti a partire da gennaio 2024.