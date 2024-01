Frana in Valsugana. Enorme masso finisce in strada e sulla ferrovia: interrotto anche traffico treni Una grossa frana si è riversata nella tarda mattinata di venerdì sulla Valsugana. Viabilità completamente interrotta nel tratto di strada indispensabile per unire la provincia di Vicenza al Trentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La strada statale 47 della Valsugana, in provincia di Vicenza, è stata chiusa a causa di una frana che si è verificata nella tarda mattinata di venerdì 12 gennaio.

Un pezzo di montagna, con massi enormi, si è staccata nei pressi del km 60+250 all'altezza dell'abitato di San Marino, Comune di Valbrenta, ad una decina di chilometri dal confine con il Trentino. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Non ci sono infatti feriti.

Massi e detriti sono finiti anche sui binari della linea ferroviaria Bassano-Trento, ma pure sulla carreggiata opposta impendendo di fatto il passaggio dei mezzi su strada.

La statale è stata bloccata in entrambe le direzioni e poi riaperta parzialmente grazie al lavoro delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che hanno pian piano ripulito le corsie verso Bassano e quindi il transito è poi ripartito su parte della carreggiata.

Il masso distaccatosi dalla montagna, ha colpito lo spigolo della galleria artificiale della linea ferrata danneggiando la struttura. Danni pure sui i binari della ferrovia, oltre alla recinzione di sicurezza. Fermi i treni sono stati attivate alcune corse sostitutive.

In corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa della circolazione lungo l’intera linea ferroviaria. Sul posto i carabinieri. Si renderà necessario l'intervento di personale ingegneristico di ANAS per la valutazione strutturale del ponte interessato dal crollo.

Al momento i tempi per la riapertura totale della strada sono indefiniti.