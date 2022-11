Forza posto di blocco dei carabinieri e si schianta: l’auto prende fuoco ma lui si lancia e si salva Durante la fuga e l’inseguimento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a tutta velocità contro un muro innescando un incendio che ha distrutto la vettura.

A cura di Antonio Palma

Scene da film quelle viste tra le strade del Novarese tra posto di blocco forzato, inseguimento delle forze dell’ordine, violento schianto e conseguente incendio con corollario di fuggitivo che scampa miracolosamente al rogo gettandosi dal finestrino. I fatti sono avvenuti nella primissima mattinata di ieri, lungo la strada tra Arona e Dormelletto, sulla sponda piemontese del Lago maggiore.

Erano circa le 5 del mattino di lunedì quando i carabinieri hanno imposto l’alt a una vettura che li aveva insospettiti nel comune di Arona, nel Novarese. L’auto però ha ignorato completamente lo stop dei militari e ha proseguito dritto innescando un inseguimento andato avanti per alcuni chilometri.

I carabinieri infatti a sirene spiegate si sono subito messi all’inseguimento della vettura che si è concluso poco dopo nella vicina a Dormelletto dove l’automobilista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a tutta velocità contro un muro vicino alla linea ferroviaria.

Un impatto violentissimo che ha innescato un incendio che in poco tempo ha completamente avvolto la vettura. Il conducente, risultato poi essere un 34enne italiano residente in provincia di Varese e con precedenti, in un altro gesto repentino si è lanciato dalla vettura rimanendo illeso.

Nonostante l'immediato intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona, la vettura, invece, una Opel Mokka con targa tedesca, è andata completamente distrutta.

L’uomo è risultato essere senza la patente di guida e il mezzo privo di assicurazione in quanto attendeva la reimmatricolazione in Italia. Addosso aveva una modica quantità di droga e un coltello di misura superiore a quella consentita dalle norme in vigore. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero