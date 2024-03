Forti temporali in Abruzzo, bufera di grandine e neve tonda a Pescara e Teramo Mercoledì 6 marzo il maltempo ha colpito con violenza la fascia costiera dell’Abruzzo, causando disagi ma, fortunatamente, nessun danno grave a persone o cose. A Pescara e Teramo intense bufere di grandine e neve tonda hanno provocato allagamenti e problemi alla circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo a Pescara e Teramo (Foto Facebook)

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 marzo, tra le ore 13 e le 14, violenti temporali e grandinate hanno colpito la fascia costiera dell'Abruzzo, causando disagi alla circolazione ma, fortunatamente, nessun danno grave a persone o cose.

Particolarmente intensi sono stati i fenomeni verificatisi a Pescara e provincia, dove, oltre a una grande quantità di pioggia, si è abbattuta anche un'intensa grandinata che in parte ha colpito anche il raccordo autostradale-asse attrezzato fino a Chieti.

Foto Facebook

La zona del centro della città capoluogo di Regione si è rapidamente imbiancata e si sono registrati, in centro ma anche in altre zone, alcuni allagamenti che hanno causato problemi alla circolazione dei mezzi e ai cittadini.

Anche a Teramo si è verificata un fenomeno meteorologico intenso e particolare. La città è è stata ricoperta da una coltre bianca, molto simile a una nevicata.

Foto Facebook

Si chiama graupel, conosciuta anche come "neve tonda", ed è una forma inusuale di rovescio che si verifica in occasione di forti contrasti termici, in particolare temporaleschi.

Generandosi da un fiocco di neve, il ‘chicco' diventa più solido e compatto una volta che si ghiaccia, proprio come la grandine, costituita da palline di ghiaccio bianche e opache. Anche in questo caso, subito dopo non sono stati registrati danni o disagi da segnalare.

Foto Facebook

Domani allerta arancione e gialla per maltempo

Anche domani, giovedì 7 marzo, sarà una giornata di maltempo. Le condizioni meteo resteranno infatti molto instabili fino al weekend a causa della nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà altre piogge accompagnate da vento, ma alternate anche a momenti più sereni rispetto alla scorsa settimana.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico su alcuni settori di Emilia Romagna e Veneto e gialla su altre zone delle stesse regioni e di Calabria e Lombardia per lo stesso motivo; sempre gialla sarà l'allerta per rischio idrogeologico e per temporali sulla stessa Calabria.