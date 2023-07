Video di

Forte tempesta nei Balcani: Zagabria in ginocchio tra pioggia e vento, 4 morti Una tempesta di pioggia e vento senza precedenti si è abbattuta su Zagabria nel pomeriggio provocando gravi danni. Problemi anche a Belgrado, in Serbia, dove l’aeroporto è stato chiuso.

A cura di Biagio Chiariello

Non solo la grandine in Veneto, una violenta tempesta ieri pomeriggio si è abbattuta nella zona dei Balcani, dove per giorni si sono toccate temperature da record per il gran caldo che ha colpito tutta Europa.

Tra le città più colpite c'è Zagabria, capitale della Croazia, dove le piogge intense hanno provocato allagamenti, mentre il forte vento ha abbattuto centinaia di alberi, fatto crollare le linee elettriche e persino una gru, oltre ad allagare le strade; almeno quattro persone sono state uccise dalla caduta di alberi, tra cui due nella capitale croata Zagabria, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali. Diversi i danni ad abitazioni e automobili.

Il traffico ferroviario è interrotto in alcuni tratti, come riferito dall'Hrvatski autoklub (HAK). “Chiediamo ai cittadini di evitare di visitare i parchi per motivi di sicurezza fino a quando non saranno rimossi gli alberi e i rami pericolanti”, è l’appello rivolto agli abitanti di Zagabria dalle autorità. "Finora in città si sono contati oltre 1.5mila interventi a cui hanno partecipato 3.865 Vigili del fuoco con 1.604 automezzi. I pompieri sono al lavoro anche questa mattina per rimuovere alberi, rami, tegole dalla carreggiata e per riparare tetti e camini".

Anche la Serbia è stata attraversata dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito Belgrado e molte altre località. Venti fortissimi accompagnati da pioggia, grandine, tuoni e fulmini, hanno infuriato sulla città e la regione circostante, provocando problemi alla circolazione stradale, e danni a tetti e cornicioni. L’aeroporto della capitale serba è stato chiuso temporaneamente al traffico aereo in serata, con tanti disagi per ritardi e cancellazioni di voli.