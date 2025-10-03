Forte alluvione a Ostuni, strade allagate e treni fermi: dispero un uomo, è stato travolto dalla piena

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla zona di Ostuni, in provincia di Brindisi. Si cerca un uomo disperso a causa dell’alluvione: è sceso dall’auto ed è stato travolto dalla piena. Salva la donna che era con lui.

Foto da Facebook

Ancora un nubifragio in Italia per i forti temporali. Questa volta a essere invasa dall'acqua sono state le strade di Ostuni, in provincia di Brindisi. Tanti i disagi dovuti al maltempo: ci sono diversi allagamenti alla marina di Villanova e anche nella stazione ferroviaria. La grandine ha messo in ginocchio la zona: sarebbero caduti circa 70 millimetri di pioggia in poche ore, mentre il ghiaccio ha ricoperto interamente il manto stradale per diversi centimetri. Nella serata di ieri 2 ottobre l'alluvione ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Ostuni e Brindisi. L'acqua in stazione ha invaso il piazzale e il sottopassaggio. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli addetti della protezione civile.

Purtroppo però in queste ore si cerca una persona dispersa a causa dell'alluvione. Stando alle prime informazioni, si tratta di un uomo che è sceso dall'auto a causa delle forti piogge ma è stato travolto dalla piena. La corrente lo avrebbe trascinato via. La donna che era con lui invece non è scesa dall'auto e si è salvata. Subito si sono attivati i vigili del Fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, la protezione civile e tutte le squadre di soccorso. Al momento purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo.

Intanto continua il maltempo. La speranza è che presto si plachi l'alluvione. Intanto oggi i vigili del fuoco sono al lavoro per fare il punto sui danni presenti nelle abitazioni e nelle zone del paese.