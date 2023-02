Forlì, si schianta contro un tir mentre va al lavoro: muore ragazzo di 20 anni Il ventenne, alla guida di una Fiat Punto, si stava recando al lavoro e stava percorrendo la Bidentina in direzione Forlì quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e si è scontrato con un mezzo pesante.

Drammatico incidente stradale questa mattina a Galeata, in provincia di Forlì-Cesena: intorno alle 7.45 un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo uno schianto contro un camion. Il giovane, alla guida di una Fiat Punto, si stava recando al lavoro e stava percorrendo la Bidentina in direzione Forlì quando – giunto all’altezza di un ponte – per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e si è scontrato con un mezzo pesante che transitava nella corsia opposta.

L’impatto è stato violentissimo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventenne. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Presente sul posto anche la polizia locale per coordinare il traffico.

Nel 2022 1.362 incidenti mortali sulle strade italiane

Sulle strade italiane si continua a morire: nel 2022 sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi, in aumento rispettivamente del 7,8% e dell'11,1% rispetto al 2021. Lo ha riferito nelle scorse settimane la Polizia Stradale. Considerando anche che nel 2022 erano in vigore limitazioni della mobilità, l’analisi ha segnalato come, rispetto al 2019, anno di riferimento per l'Istat per la valutazione del trend infortunistico, i dati complessivi risultano in diminuzione, con un -8,3% per gli incidenti mortali e le vittime ed un -9,2% per gli incidenti con feriti, mentre -13,2% sono state le persone ferite. L’aumento complessivo, pari al 7,1% degli incidenti, è quello rilevato invece rispetto al 2021, con 70.554 sinistri contro i 65.852 dell'anno precedente. Sono di più anche gli incidenti con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300), pari rispettivamente all'8,4% e all’10,6%.