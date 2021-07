Forlì-Cesena, muore sul lavoro operaio di 38 anni: travolto da pesanti lastre di pietra L’incidente mortale sul lavoro nell’azienda Eurocave a Corneto di Verghereto (Forlì Cesena). Ha perso la vita un operaio marocchino di 38 anni: insieme a dei colleghi aveva appena tagliato delle lastre di pietra grezza e stava iniziando a spostarle quando si sono sganciate e lo hanno colpito violentemente.

A cura di Susanna Picone

Ancora una tragedia sul lavoro. In Emilia Romagna è morto un operaio di trentotto anni. L’incidente mortale sul lavoro si è consumato alle 9 di stamane, lunedì 26 luglio, nell’azienda Eurocave a Corneto di Verghereto (nella provincia di Forlì-Cesena). La vittima, di origine marocchina, abitava a Verghereto con la famiglia ed era regolarmente assunto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, lo sfortunato operaio è stato colpito da pesanti lastre di pietra grezza che aveva appena tagliato insieme ad alcuni colleghi. Stavano per iniziare a trasportarle con dei muletti quando per cause ancora in corso di accertamento si sono sganciate colpendolo violentemente.

Inutili i soccorsi per il trentottenne: lascia moglie e figli – Il trentottenne è stato immediatamente soccorso da personale medico e infermieristico che era presente in azienda ma nonostante i tentativi di rianimarlo per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118, i carabinieri e la Medicina del lavoro. Il trentottenne lascia la moglie e i figli.

Pochi giorni fa un altro incidente mortale nel Cesenate – L’incidente mortale di oggi arriva a pochi giorni da un’altra tragedia sul lavoro registrata nella zona di Sarsina: a morire un coetaneo e connazionale della vittima di oggi. L’uomo, dipendente di una azienda agricola, ha perso la vita rovesciandosi con il proprio trattore nel podere Cà di Maggiò a San Martino di Sarsina, nel Cesenate. Secondo la ricostruzione, il mezzo meccanico si è rovesciato e l'uomo vi è finito sotto restando schiacciato e morendo sul colpo.