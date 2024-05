Follia nella notte a Torino, in 4 balzano sulle auto parcheggiate e le distruggono a calci Un gruppo di 4 persone ha distrutto una fila di macchine parcheggiate nel quartiere Barriera di Milano a Torino. I ragazzi sono stati inquadrati, seppur da lontano, dalle telecamere di videosorveglianza della zona nella notte tra venerdì e sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

594 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di sabato 4 maggio, i cittadini di Barriera di Milano, quartiere di Torino, si sono risvegliati con una brutta sorpresa. Le auto parcheggiate in via Montanaro, infatti, sono state trovate quasi tutte con danni sul parabrezza e sulla carrozzeria. Soltanto oggi, domenica 5 maggio, i residenti hanno potuto scoprire cosa è accaduto.

Alcune telecamere di videosorveglianza della zona, infatti, hanno ripreso alcune persone che si arrampicavano sulle vetture, "passeggiando" da un tetto all'altro e distruggendo i vetri delle macchine. In particolare è stato diffuso un filmato realizzato da una telecamera al lato opposto della strada e sui social sono arrivate poco dopo le foto delle vetture distrutte.

Sui social sono diverse le lamentele dei residenti. "In questi video prima si sentono alcune persone avvicinarsi, poi si vede un uomo che balza sul cofano di un mini suv e lo distrugge fino a romperlo – scrive un cittadino -. A noi non resta che il video sconcertante e la conta dei danni". I quattro protagonisti di queste riprese, infatti, non sono ancora stati identificati. Nel filmato infatti, si sentono prima le voci dei 4 uomini che si avvicinano alle auto, poi uno di loro balza su una delle tante vetture parcheggiate e la prende a pedate fino a romperne il parabrezza. Subito dopo, l'uomo continua a camminare sul tettuccio e si ferma sull'auto posteggiata dietro.

Leggi anche Violento scontro tra auto e moto nella notte: morto il 19enne Tommaso Comelei

Subito dopo, l'uomo ha danneggiato una terza vettura ferma quasi all’angolo con via Scarlatti. Per il momento è impossibile risalire ai colpevoli, ripresi di schiena e a distanza dall’occhio elettronico. Le autorità stanno cercando di visionare ulteriormente le riprese per arrivare all'identità dei quattro, per ora però con scarsi risultati. Ai proprietari delle vetture non resta che il video sconcertante e la conta dei danni riportati".