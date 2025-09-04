Folgorato da un fulmine mentre sposta l’auto per il temporale: Silvio morto sul colpo davanti casa

Silvio Fossaluzza è stato colpito da una violentissima scarica davanti alla sua abitazione in località Francenigo a Gaiarine, in provincia di Treviso. Il pensionato è stato sbalzato in un fossato vicino dove è stato trovato esanime con evidenti segni di ustioni.

Folgorato da un fulmine mentre spostava la sua auto per metterla al sicuro da un imminente temporale in vista, così è morto tragicamente Silvio Fossaluzza, 78enne di Gaiarine, in provincia di Treviso. La tragedia improvvisa nella giornata di martedì 2 settembre mentre in zona si stava per scatenare un violento temporale.

Il pensionato è stato colpito da una violentissima scarica nella prima serata proprio davanti alla sua abitazione in località Francenigo. Erano circa le 19 quando l'uomo ha pensato di spostare la propria vettura che era ferma all'esterno della casa per portarla al sicuro in garage. Alcuni minuti dopo è avvenuta la tragedia. Quando la moglie si è affacciata dopo aver sentito il tuono, lo ha trovato esanime in un fossato vicino al cortile di casa.

Immediata la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza e l'arrivo sul posto dei soccorritori della Suem 118. I sanitari hanno provato a rianimare il settantottenne ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile e Silvio Fossaluzza è stato dichiarato morto sul posto.

Secondo quanto accertato finora, l'uomo probabilmente si era attardato dopo aver messo l'auto nel garage ed era fermo sul muretto davanti casa, probabilmente a fumare una sigaretta prima di rientrare. In quel momento in zona ancora non pioveva ma per un terribile e triste destino, un fulmine lo ha colpito in pieno uccidendolo. Sul corpo evidenti segni di ustioni.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove l'uomo era molto conosciuto. "Una persona sempre disponibile che faceva parte dei volontari locali. La scomparsa ci ha lasciati sgomenti anche per il modo che ci ha lasciati" ha dichiarato il Sindaco.

I funerali di Silvio Fossaluzza, che lascia moglie e quattro figli, saranno celebrati venerdì 5 settembre nella Chiesa Arcipretale San Tiziano di Francenigo alle ore 10.30. Come da lui voluto, la famiglia ha chiesto di evitare i fiori ma di fare offerte che saranno devolute alla scuola materna di Francenigo