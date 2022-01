Foggia, arrestato per pedopornografia: costringeva ragazzine a inviare foto di loro nude e le pubblicava Il 21enne foggiano aveva creato anche gruppi sui social per diffondere le immagini (foto e video) e pubblicare i nomi delle ragazzine con l’invito ad adescarle.

A cura di Biagio Chiariello

Un 21enne di Foggia è stato arrestato con l'accusa di pornografia minorile, istigazione a pratiche di pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo avrebbe costretto diverse ragazze adolescenti, dai 12 ai 16 anni, a inviargli immagini (sia fotografie che filmati) che le ritraevano nude. Poi le scambiava su gruppi privati di social network, che lui stesso aveva creato, invitando gli altri partecipanti a diffondere le immagini delle giovanissime e i loro nomi per favorirne l’adescamento. I poliziotti della Sezione Polizia Postale di Foggia hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia sporta dai genitori di una delle minorenni coinvolte; in particolare, la madre si era accorta che la figlia, dopo essere stata contattata su un social network, avrebbe subito una vera e proprio estorsione da parte del ragazzo che, minacciandola, era riuscito ad ottenere delle immagine in cui la ragazzina si mostrava nuda. Inoltre, l'arrestato aveva creato numerosi canali su un noto social network dove pubblicava e invitava a pubblicare foto e nomi di ragazze minorenni. I poliziotti sono risaliti al giovane e, sui computer che aveva in casa, hanno trovato centinaia di immagini e video di natura pedopornografica. Inoltre, sono stati bloccati anche i vari gruppi social che aveva creato, sui quali pubblicava le foto delle minorenni. L’arrestato si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.