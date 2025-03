video suggerito

Foggia, 30enne ucciso a coltellate dopo lite in casa a San Severo. La moglie confessa: "Mi ha aggredita" L'accoltellamento del 30enne muratore è avvenuto all'interno di un appartamento a San Severo nella serata di ieri. Al momento, la donna – casalinga – non sarebbe stata fermata. Mario La Pietra, soggetto estraneo a contesti criminali, lascia due bambini.

A cura di Biagio Chiariello

Mario La Pietra

Un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, residente a San Severo, in provincia di Foggia, è morto a causa delle ferite da coltello riportate durante una discussione familiare avvenuta ieri sera nella sua abitazione in vico Barone, una traversa di via Tondi, nel pieno centro della cittadina pugliese.

La moglie, sentita dalle forze dell'ordine, ha confessato di averlo colpito a seguito di un violento litigio pare scoppiato per futili motivi: ha raccontato di essere stata aggredita dal coniuge. La coppia aveva due figli, la vittima era estranea a a contesti criminali.

Secondo le prime informazioni e le ricostruzioni finora disponibili, La Pietra sarebbe stato accoltellato all’addome. L’allarme è stato dato proprio dalla donna. Trasportato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e anche un disperato tentativo dei medici di salvargli la vita con un intervento è risultato vano. Poco dopo, è deceduto.

Le circostanze del litigio che ha portato all'accoltellamento non sono ancora chiare. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'episodio, al fine di comprendere il contesto e le ragioni che hanno portato all'accaduto.

La dinamica descritta dalla donna è ancora oggetto di indagine da parte degli inquirenti, che al momento non hanno emesso alcun provvedimento cautelare nei suoi confronti.

In passato, tra i due coniugi – lui muratore e lei casalinga – non si sarebbero verificati episodi di violenza. Non risultano, infatti, interventi delle forze dell'ordine per litigi familiari né denunce presentate da uno o entrambi i coniugi.