Fleximan abbatte l’autovelox a Ivrea ma questa volta tutti protestano: “Tarato su limite di 90km/h” L’azione del Fleximan canavese è scattata nel weekend scorso quando nottetempo qualcuno ha segato di netto i pali di due autovelox lungo la statale 26. “Ha colpito un autovelox non vessatorio e ben segnalato, a che serve?” si chiedono i cittadini condannando l’episodio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli emuli di Fleximan si moltiplicano e non si fermano. Dopo i tanti casi in Veneto e Lombardia, questa volta ad essere presi di mira sono stati alcuni autovelox sul territorio di Ivrea, nel Canavese. A differenza di altre zone, però, qui tutti o quasi hanno protestato. Ad essere presi di mira infatti sono stati due autovelox, abbattuti nei giorni scorsi, tarati su una velocità non bassa di 90km/h, conosciuti da tutti in zona e ben segnalati.

L’azione del Fleximan canavese è scattata nel weekend scorso quando nottetempo qualcuno ha segato di netto i pali di due autovelox lungo la statale 26 che porta alla cittadina della città metropolitana di Torino. In entrambi i casi è stato tagliato con un flessibile il palo che regge la telecamera che in un caso è crollata nei campi danneggiandosi mentre in un altro non hanno finito il lavoro. La scoperta è avvenuta sabato mattina quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato il palo abbattuto poco prima del terzo ponte della "statale 26".

Ci sono danni per 50 mila euro, secondo l’amministrazione locale che conta ora di rimettere a posto tutto anche se ci vorranno almeno due o tre mesi di lavoro. Oltre al palo, infatti, che dovrà essere sostituita anche la telecamera in grado di riprendere la velocità delle auto perché rotta nella caduta.

Leggi anche Chi è Fleximan e quanti autovelox ha abbattuto finora: il video che lo incastra in Piemonte

L’azione, di Fleximan, sulla quale indaga ora la polizia locale di Ivrea, è stata condannata non solo dalle autorità comunali ma anche dai cittadini. Tantissimi infatti i commenti social di cittadini che sottolineano il fatto che l'autovelox era tarato su una velocità di 90 km/h.

“Era molto sensato che fosse lì, è stato messo per gli innumerevoli incidenti e purtroppo morti che ci sono state in quel tratto”; “Ha colpito un autovelox furbo, non vessatorio, ben segnalato, a che serve?”; “Almeno agisse con intelligente sto Fleximan”, sono alcuni dei commenti di condanna del gesto. Intanto la polizia locale di Ivrea ha deciso di organizzare delle postazioni mobili con telelaser in sostituzione delle postazioni fisse lungo lo stesso tratto