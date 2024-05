Fisioterapista ucciso in strada a Bari: dopo cinque mesi arrestato il presunto killer

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Le indagini sull'omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo, commesso lo scorso 18 dicembre nel quartiere Poggiofranco di Bari, sono arrivate finalmente a una svolta. A quasi cinque mesi dal delitto questa mattina all'alba la polizia della città pugliese ha tratto in arresto un uomo di Canosa Di Puglia; il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura. Il soggetto è ritenuto responsabile dell’ideazione e dell’esecuzione dell’omicidio.

Mauro Di Giacomo, 63 anni, venne ucciso in via Tauro, a Bari, mentre tornava a casa con la spesa. Un killer incappucciato, che lo stava aspettando da alcuni minuti: lo avvicinò e dopo avergli rivolto degli insulti lo picchiò e infine gli sparò sette colpi di pistola, almeno tre dei quali andarono a segno. Come se non bastasse l'assassino infierì sul fisioterapista ormai esanime colpendolo col calcio della pistola. Poi, a bordo dell’auto con cui era arrivato in via Tauro, il killer si dileguò sparendo dai radar per mesi. Nonostante gli agenti della squadra mobile di Bari, coordinati dal pm Matteo Soave, si siano subito messi sulle sue tracce, la risoluzione del delitto si è rivelata fin da subito molto complicata.

L’uomo era incappucciato – testimoni oculari hanno assistito all’aggressione, ma non sono stati in grado di fornire elementi utili a identificarlo – e la sua auto è stata sicuramente immortalata dalle telecamere di sorveglianza del quartiere, ma probabilmente non in maniera abbastanza chiara da permetterne l’individuazione. L'arma usata per commettere il delitto è stata una pistola calibro 7.65. Gli inquirenti hanno subito escluso la pista della criminalità organizzata come movente dell'omicidio, concentrandosi sulla pista della vendetta personale e arrivando alla possibile soluzione del giallo solo negli ultimi giorni.