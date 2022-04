Firenze: venditore abusivo bloccato a terra dai vigili, intervengono passanti. Il video sui social “Guarda la faccia di quest’uomo, guardate la faccia” si sente nel video filmato da alcuni passanti che chiedevano ai vigili di fermarsi e che presenteranno un esposto in Procura. L’episodio, nei pressi di Ponte Vecchio, risale al 5 aprile.

A cura di Biagio Chiariello

In queste ore, specialmente sui social, sta circolando un video in cui si vedono due agenti della municipale immobilizzano un venditore abusivo in Lungarno degli Acciaiuoli, nei pressi del Ponte Vecchio di Firenze. Chi ha ripreso le immagini chiede più volte ai vigili urbani di fermarsi, di "lasciarlo stare" con riferimento all'uomo steso a terra che intanto urla e invoca aiuto per la mancanza di respiro. "Guarda cosa fanno, guarda cosa fanno a quest'uomo. Davanti a Ponte Vecchio, Firenze. Bravi. Complimenti guarda la faccia di quest'uomo, guardate la faccia", si sente nell’audio del filmato. Su Facebook alcuni riportano alla memoria la tragica vicenda di George Floyd, tenuto a terra con la forza da alcuni poliziotti e morto poche ore dopo. L'episodio risale al 5 aprile.

Il venditore abusivo, di origini senegalesi, è stato poi "sottoposto a fermo per identificazione e denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e per rifiuto di generalità". Si sarebbe rifiutato, appunto di fornire le proprie generalità e consegnare la merce e avrebbe prima strattonato un agente e poi colpito a spinte e pugni un altro che per questo ha tentato di immobilizzarlo fa sapere Palazzo Vecchio. I responsabili del Comune riportano che "gli agenti coinvolti hanno riportato lesioni guaribili in tre e cinque giorni, mentre non risulterebbe alcuna lesione né alcun accesso al pronto soccorso da parte del fermato".

Nel frattempo l'avvocato Cosimo Magazzini, legale dei due autori del video, intervenute a sostegno del venditore abusivo immobilizzato a terra, hanno fatto sapere che "depositeremo lunedì un esposto in procura al fine di consentire all'autorità giudiziaria di valutare se l'operato delle forze dell'ordine intervenute è stato rispettoso delle modalità e dei limiti che si impongono all'autorità di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria".