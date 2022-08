Firenze, turista violentata e filmata dal branco: video finisce su Whatsapp. Arrestati due uomini La donna di 35 anni fu violentata a a fine luglio in un seminterrato di un locale di Impruneta da quattro uomini, due di loro sono finiti ai domiciliari. Diffusi anche un video dello stupro, poi inviato su whatsapp a diverse personee.

A cura di Biagio Chiariello

Due uomini, di 34 e 26 anni, sono stati arrestati per il presunto stupro di gruppo avvenuto alla fine di luglio in un locale nel comune di Impruneta (Firenze) ai danni di una turista canadese. Le accuse sono quelle di violenza sessuale di gruppo e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Oltre alla violenza infatti ci sarebbe stata la diffusione di un video durante quei momenti. I due avrebbero fatto bere la ragazza in un locale alle porte del capoluogo toscano, poi l'hanno portata in un seminterrato e l'hanno violentata più volte, riprendendo la scena con il cellulare. Il filmato sarebbe stato poi diffuso da uno dei due uomini su Whatsapp.

Il caso ha provocato profonda indignazione nella zona, con anche una manifestazione a sostegno della persona oggetto di violenza.

Domenica 31 luglio la donna arriva, da sola, all'Impruneta in un B&B della zona. Quindi è andata a messa e in seguito si sarebbe recata in un bar della zona. Da quanto verbalizzato di fronte ai carabinieri, la donna ha così descritto i suoi spostamenti: "Bevo un caffè e un calice di rosso. Poi esco e in un altro bar un amaro".

A questo punto va al ristorante e cena, dove beve solo acqua. Torna a casa, si cambia de esce: in un bar beve un altro bicchiere di vino e scambia qualche chiacchiera con altri turisti, bevendo un drink che le era stato suggerito proprio da questi, come lei stessa afferma.

La turista canadese avrebbe poi atteso due ore, a causa della pioggia. Vede un locale che "era chiuso ma ci sono fuori sette persone che mi invitano a prendere qualcosa e mi offrono da bere". Poi la invitano a entrare dentro. La donna non ricorda se le hanno offerto "della cocaina". "Ho fatto uso di sostanze stupefacenti per due mesi ma sempre in Canada. Durante questo viaggio non mi è mai successo". Risulterà infatti positiva all’assunzione di cocaina e all’alcool test con valori da record.

Ero nel seminterrato. In quel momento ero sdraiata su un tavolo e un uomo abusava di me", racconta ai carabinieri.

Gli stessi militari della Stazione di Impruneta rispondono alle due richieste di soccorso da parte della donna, che è ancora in strada, nei pressi della piazza principale, scalza. La turista racconta alle forze dell’ordine di essere stata violentata.

Iniziano così gli accertamenti e vengono fuori ben tre video della violenza. Si tratterebbe di quattro uomini, due albanesi e due egiziani: gli arrestati sono gravemente indiziati in concorso con altri due persone, che risultano indagate.