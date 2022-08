“Stuprata dal branco, in 4 mi hanno violentata e filmata”: la denuncia di una turista a Firenze Una turista canadese di 35 anni in vacanza a Firenze ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Il fatto avvenuto in un locale di Impruneta.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 35 anni canadese, in vacanza in Italia, avrebbe subito una violenza di gruppo vicino Firenze. Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima che, a quanto emerso, ha raccontato di aver subito uno stupro di gruppo a Impruneta, sulle colline intorno al capoluogo toscano la notte tra venerdì e sabato scorsi.

Quattro uomini – secondo la denuncia della turista – avrebbero abusato di lei dopo una serata trascorsa insieme in un locale. La donna, in viaggio da sola in Italia, avrebbe conosciuto al ristorante i suoi aggressori. E mentre due la violentavano almeno uno dei restanti avrebbe filmato lo stupro con un cellulare. I quattro uomini, secondo una prima ricostruzione, avrebbero approfittato dello stato di ebbrezza della 35enne che poi ha deciso di denunciare la violenza, che sarebbe avvenuta nello stesso locale in cui il gruppo si era conosciuto.

Le indagini sono partite quando il mattino dopo la donna ha chiesto aiuto in un bar. È stata lei stessa a indicare i presunti aggressori. Le indagini sono coordinate dal pm Beatrice Giunti della procura di Firenze che, oltre a assumere la testimonianza della donna, ha fatto acquisire il video che sarebbe stato realizzato al termine di quella serata.

Sarebbero già stati ascoltati anche i quattro indagati per violenza sessuale di gruppo che, a quanto emerso, avrebbero negato lo stupro e riferito che la donna quella sera era consenziente. Sono state anche effettuate delle perquisizioni nelle abitazioni dei quattro indagati. A quanto ricostruito finora, due degli uomini lavorano all'interno del locale dove si sarebbe compiuto lo stupro, gli altri due sarebbero invece clienti del ristorante.