in foto: Immagine di repertorio

Un altro gravissimo incidente sul lavoro, ancora una volta in campagna e ancora una volta la vittima è un ragazzo: Lorenzo Fino, un operaio di 24 anni, è morto questa mattina mentre lavorava in un terreno della fattoria "Panzanello", a Panzano, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Il giovane è stato schiacciato dal trattore che stava guidando, che si è rovesciato su un pendio coltivato a ulivi. Stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dai carabinieri, il 24enne, originario di Roma, lavorava nell'azienda agricola della zio, dove era stato regolarmente assunto. Al momento dell'incidente stava guidando il trattore in una zona scoscesa: quando il mezzo si è ribaltato è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il trattore è stato posto sotto sequestro e spetterà agli inquirenti verificare se sia stato provvisto di tutta la dotazione di sicurezza, a partire dalla cabina o dall'arco di protezione d'acciaio che – in caso di ribaltamento – potrebbe salvare la vita a chi è alla guida. La salma di Lorenzo Fino è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nelle prossime ore deciderà se disporre l'autopsia.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8: Lorenzo come ogni giorno è salito sul trattore cingolato e si è diretto su un terreno in cui sorgono degli ulivi. A causa dell'eccessiva pendenza il mezzo si è ribaltato e il 24enne prima è stato sbalzato furi dal sedile, poi è stato schiacciato rimanendo incastrato. L'allarme è stato dato tempestivamente ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Greve in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno. Quello di Lorenzo Fino è il secondo incidente mortale del genere nel giro di pochi giorni nel Chianti: sabato scorso un uomo di 59 anni ha perso la vita travolto da un trattore in località Uzzano, sempre nel territorio di Greve in Chianti.