Firenze: pezzo di ferro si stacca da un camion in autostrada e sfonda il parabrezza di un’auto Il pezzo di ferro ha colpito il cofano di un’auto e sfondato il parabrezza passando a pochi centimetri dal guidatore, rimasto illeso.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata ieri mattina lungo l'autostrada Firenze Pisa Livorno, in Toscana: intorno alle 7.20 Alberto Evangelisti stava andando al lavoro quando, in prossimità dello svincolo di Empoli est, da un camion che lo precedeva si è staccato un pezzo di metallo: "È arrivato all’improvviso ed è stato l’equivalente stradale di un fulmine. Sarebbero bastati 20 centimetri più a sinistra o che qualcuno fosse seduto accanto a me, sul sedile del passeggero. Una cosa è certa: in ogni caso sarebbe stata una tragedia", ha raccontato l'uomo a Il Tirreno.

A quanto pare il pezzo si è accidentalmente staccato da un mezzo pesante che precedeva Evangelisti ed ha colpita dapprima il cofano della sua auto, poi il parabrezza, sfondandolo senza colpire fortunatamente nessuno. Lo spavento è stato enorme e ora l'uomo ha chiesto a eventuali testimoni di farsi vivi affinché si possa risalire a chi abbia perso la piastra. "È andata bene – ha dichiarato al quotidiano toscano – Lavoro e vivo a Livorno, ma ogni tanto rientro nella mia città di origine, Arezzo. Stavo tornando da lì quando i pezzi di ferro ha colpito la mia auto. È stato terribile perché mi sono entrati nell’auto. All’improvviso. Ho visto volare qualcosa e poi piombare addosso alla carrozzeria prima, poi il vetro è andato in frantumi. Sarebbero bastati 20 centimetri più a sinistra o che con me, in macchina, ci fosse un passeggero. Sarebbe accaduta una tragedia".

Dopo essere stato colpito dal pezzo di metallo Evangelisti non ha perso la calma: ha accostato, ha acceso le quattro frecce e ha atteso la polizia stradale. La sua auto ha riportato danni seri ed è anche per questo che l'uomo, adesso, è alla ricerca del proprietario del camion.