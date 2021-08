Firenze, morto per Covid Enzo Galli: si era contagiato in India durante il viaggio per adottare la figlia Enzo Galli ha perso la sua lotta contro il Covid. Era stato ricoverato a Careggi dopo il suo rientro dall’India dove si era recato insieme con la moglie Simonetta Filippi, per adottare una bambina, ad aprile. Un calvario durato tre mesi e mezzo. Non è mai migliorato fino al tragico epilogo di oggi.

A cura di Biagio Chiariello

E’ morto all’ospedale di Careggi Enzo Galli, il 42enne di Campi Bisenzio, Firenze, che aveva contratto il Covid in India dove si era recato lo scorso mese di aprile con la moglie Simonetta Filippi per portare in Italia la bambina che avevano adottato grazie all’associazione “International Adoption” di Firenze. Tutti e tre, anche la piccola Mariam Gemma, erano stati ricoverati in ospedale ma i loro decorsi sono stati diversi: Simonetta e la figlia hanno lasciato in breve tempo Careggi e il Meyer per negativizzarsi a casa a Campi Bisenzio, Enzo è entrato in un calvario senza fine.

L'uomo era stato ricoverato in terapia sub-intensiva. Da quel momento le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Complicazioni continue ai polmoni e al cuore e ai primi di agosto ha avuto uno shock settico; è stato sottoposto a dialisi per il malfunzionamento di un rene. Non è mai migliorato fino al tragico epilogo di oggi.

“E' stata una lotta incredibile – racconta Simonetta – mi hanno permesso di andare a trovarlo e quando era sedato poco, gli parlavo e credo abbia riconosciuto la mia voce e cercava di parlare ma si capiva la sua sofferenza. E' stato terribile laggiù e continua ad essere terribile qui: mi sembra di aver vissuto un incubo. Hanno fatto tanto per lui in ospedale, dei veri salti mortali e ora è nelle mani di Dio”.

Leggi anche Nasce Aperivax, il vaccino Covid si fa durante la movida

La vicenda di Enzo Galli aveva commosso l'Italia. In tanti si erano mobilitati per la famiglia nei giorni in cui era rimasta bloccata in India proprio nel periodo in cui il Paese era nel pieno dei contagi da Coronavirus. Grazie a una catena di solidarietà erano stati raccolti gli ottantamila euro serviti per il volo che aveva riportato in Italia Enzo, la moglie e la piccola appena adottata.