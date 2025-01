video suggerito

Firenze, lancio di sassi al centro di accoglienza, 18enne accoltellato dopo una lite: è gravissimo La violenta lite è avvenuta oggi a Firenze, presso il Cas, Centro di accoglienza straordinario, in viale Corsica. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità ed identificare i soggetti coinvolti.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di archivio

Sangue nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, a Firenze. Un giovane di 18 anni, ospite del centro di accoglienza straordinario (Cas) "L'Orologio" in viale Corsica, è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

L'allarme è scattato intorno alle 16, quando i carabinieri sono intervenuti per placare una lite che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe degenerata rapidamente in un episodio di violenza estrema. Testimoni parlano di un alterco che inizialmente avrebbe coinvolto più persone e che potrebbe essere iniziato con un lancio di sassi. Tuttavia, le cause scatenanti e l'esatta dinamica dello scontro restano ancora da chiarire e sono oggetto di approfondite indagini da parte delle forze dell’ordine.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto nei dettagli e per identificare con certezza tutti i soggetti coinvolti. Le forze dell’ordine hanno già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento della rissa e stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per verificare cosa sia realmente accaduto prima dell’accoltellamento. L'unico elemento certo, al momento, è che la vittima versa in condizioni critiche ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Careggi, dove i medici stanno monitorando la situazione con estrema attenzione.

L'episodio ha suscitato grande allarme, soprattutto considerando che arriva a poche settimane di distanza da un altro drammatico caso di violenza avvenuto nella vicina Campi Bisenzio. Lo scorso 29 dicembre, infatti, il 17enne Maati M. era stato accoltellato a morte all'esterno di una discoteca. Per quel delitto, tre persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio volontario, mentre altre tre risultano indagate, anche se per loro non sono ancora state adottate misure cautelari.