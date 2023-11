Firenze, la mensa è da incubo: alunna di terza elementare trova un bullone nel riso al pomodoro L’episodio, denunciato da una mamma, è accaduto nella scuola elementare Rossini. Il dado di acciaio potrebbe essere caduto da un macchinario del centro cottura.

A cura di Biagio Chiariello

Un bullone finisce in un piatto in mensa di una bambina di terza elementare. È successo in una scuola di Firenze, la Rossini, e per fortuna per la piccola alunna non ci sono state conseguenze.

L"intruso' è stato trovato nel riso al pomodoro che la giovanissima stava mangiando e immediatamente ha segnalato il fattaccio alla maestra e all'addetta alla mensa, che a sua volta ha fatto vedere il corpo estraneo al responsabile dell’azienda di ristorazione.

A riferire l’episodio è una mamma, il cui figlio ieri era a mensa: "La bimba ha subito segnalato la pericolosa presenza nel piatto. Naturalmente tra tutti c’è stato grande sconcerto. Poi, i bambini hanno proseguito il loro pasto, certo guardando con particolare attenzione tra i chicchi di riso".

In quella mensa i pasti sono forniti dalla ditta Camst, che opera al centro cottura della Mameli, come evidenzia La Nazione. Ipotizzabile che il dado di acciaio sia caduto da un macchinario.

Dal Comune di Firenze si fa presente che, negli ultimi tempi, non ci sono state segnalazioni riguardo problemi in mensa, per quanto lo scorso ottobre al centro cottura della Mameli c'ero stato un problema con una pizza, servita non cotta e gommosa. In quel caso tutte le famiglie protestarono. La ditta si scusò così come il Comune di Firenze che non addebitò quel pasto.

Il bullone trovato dalla bimba a Firenze fa il paio con quello trovato a Milano da un bambino di 10 anni nel panino con prosciutto cotto e formaggio che sarebbe stato servito da Milano Ristorazione. L'episodio risale a mercoledì 15 marzo. Il presidente della società si è poi dimesso.