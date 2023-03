Bimbo trova un bullone nel panino servito da Milano Ristorazione: rischiava di ingoiarlo Un bimbo di una scuola elementare di Milano ha trovato un bullone nel panino servito da Milano Ristorazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di dieci anni avrebbe trovato un bullone nel panino con prosciutto cotto e formaggio che, come riportato dal quotidiano La Repubblica, sarebbe stato servito da Milano Ristorazione. L'episodio risale a mercoledì 15 marzo. Il piccolo era di ritorno, insieme ai suoi compagni di classe, da un'uscita scolastica. Appena rientrati, tutti gli alunni della quinta elementare della scuola Dante Alighieri dell'Istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni si sono seduti nel refettorio.

Il bimbo ha trovato un bullone nel panino

È proprio nel momento esatto in cui hanno iniziato a consumare il pranzo al sacco fornito da Milano Ristorazione, uno di loro si è accorto della presenza di uno strano oggetto nel suo panino. E infatti tra prosciutto e formaggio, c'era un bullone. Ha quindi avvisato subito le insegnanti. Fortunatamente se ne accorto prima di ingerirlo e di scheggiarsi i denti o peggio soffocare. Le docenti, presenti in mensa, hanno segnalato immediatamente il problema.

Diverso tempo fa era stato trovato un insetto nella pasta

E adesso è stata avviata una procedura di verifica. Sul caso si è espressa la rappresentante dei genitori di classe, Lucie Boubnikova, che ha definito l'episodio "gravissimo" e ha spiegato che non si tratta nemmeno del primo caso. Una volta è stato trovato un insetto "all'interno della pasta".

In ogni caso spiega che da anni i genitori presentano reclami per la scarsa "qualità del cibo proposto e dei piatti che arrivano in tavola". Richieste che però sarebbero rimaste inascoltate. La speranza è che quest'ultimo grave episodio possa far cambiare le cose.